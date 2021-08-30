Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 GB 8154 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul yönü Gölyaka gişeleri mevkisinde S.N.U. kontrolündeki 06 DH 9001 plakalı boş akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Y. ile aynı araçtaki G.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı - Haberler
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