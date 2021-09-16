Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, İşçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulak'ın kullandığı 06 FU 8621 plakalı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Boztaş yönetimindeki 33 AGE 206 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı.

Yaralılar, Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyola devrilen minibüsü kaldırma çalışması sırasında trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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