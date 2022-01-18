Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul yönü Bolu Dağı Tüneli çıkışının 2. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır kar yağışının etkisiyle makasladı.

Makaslayan tır nedeniyle tünel girişinden itibaren trafik durduruldu.

Ekiplerin, tırı kurtarma çalışmasının ardından araçların geçişine izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Haber

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