Anadolu Otoyolu'nda kamyonun çarptığı yaya öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İstanbul istikametinde 14 ER 182 plakalı kamyonuyla seyrederken bir kişiye çarptığını fark eden B.G, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Barış Bayram (22) olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder