Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyonetin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyonetin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönünde seyreden Halil K. idaresindeki 41 RD 198 plakalı kamyonet, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde, Rifat Y. yönetimindeki 67 ABH 411 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsünün eşi Raziye ve kızı Mervenur K. yaralandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Anadolu Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı - Haberler
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