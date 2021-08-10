Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki 18 LD 876 plakalı yakıt tankeri, Gümüşova rampaları mevkisinde Coşkun Ö'nün kullandığı 41 HY 061 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş