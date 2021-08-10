Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki 18 LD 876 plakalı yakıt tankeri, Gümüşova rampaları mevkisinde Coşkun Ö'nün kullandığı 41 HY 061 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoride aranan Zafer Dedeoğlu yakalandı
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL'DA HİZBULLAH OPERASYONU: GRİ KATEGORİDE ARANAN ZAFER DEDEOĞLU YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:49:31. #1.16#

title