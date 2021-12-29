Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun otobüse çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun otobüse çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 40 LD 252 plakalı kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, İstanbul- Antalya seferini yapan 35 PK 605 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan yolcu H.G, A.S, T.Y, B.G, A.Ş, E.E. ve M.K. ile sürücü M.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü, otobüsteki yolcular ise firmanın servis aracıyla Sakarya Büyükşehir Terminali'ne götürüldü.

Kocaeli'den otobüse binen yolcu E.A, gazetecilere, "Otobüsümüz Sakarya'ya doğru girmeye çalışırken giriş yerini kaçırınca yavaşladı. Bu sırada arkamızdan gelen kamyon şoförü de herhalde heyecan yaptı, bize vurmuş bulundu. Çok şükür önemli yaralımız yok. İlk defa kazaya karıştım. Kaza sırasında koltukların hepsi dağıldı, onlardan korktuk. Eşyalar fırladı, insanlar yere düştü. Korku ve panik yaşadık." diye konuştu.

Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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