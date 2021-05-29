Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü Alikahya mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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