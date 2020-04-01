Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - DÜZCE Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, iki otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, iki otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Düzce istikametine seyreden Selçuk D. idaresindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil, Düzce kavşağında bariyere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyere saplandı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen İsmet Y. idaresindeki 34 VAU 30 plakalı otomobil de bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İsmet Y. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Esma D. sağlık personelince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri otomobili saplandığı yerden çıkarmak için bariyeri kesti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA