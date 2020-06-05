Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 5 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki kamyonun çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket Tarhan (36) idaresindeki 33 F 2998 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Darıyeri Mengencik mevkisinde önünde seyreden Ahmet Çelik yönetimindeki 61 K 6296 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Tarhan (36) ile yanındaki eşi Meral Tarhan (39), çocukları Ecrin (9), Muhammed Ali (10) ve Hamza Tarhan (4) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA