Anadolu Otoyolu'nda heyelan ıslah ve üstyapı çalışması
24.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:04
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışması yapılacağını bildirdi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışması yapılacağını bildirdi.
Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında 30 Aralık'a kadar sürecek olan heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz