Anadolu Otoyolu'nda heyelan ıslah ve üstyapı çalışması
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Anadolu Otoyolu'nda heyelan ıslah ve üstyapı çalışması

24.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:04
Anadolu Otoyolu'nda heyelan ıslah ve üstyapı çalışması

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışması yapılacağını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışması yapılacağını bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında 30 Aralık'a kadar sürecek olan heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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