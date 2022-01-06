Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara istikameti Şekerpınar mevkisinde bariyerlere çarparak savrulan V.A. idaresindeki 45 NR 795 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ü.B. yönetimindeki 61 AED 384 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki M.G. yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otoyolda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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