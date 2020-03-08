Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde et yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:22
Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde et yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde seyreden Murat C. idaresindeki 42 YJ 487 plakalı et yüklü tır, Körfez Karayolları Köprüsü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Yaklaşık 50 metre boyunca yolda sürüklenen tır, yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki etler yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yola savrulan etler, firma yetkililerince bir başka kamyona alınarak olay yerinden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Manşet

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