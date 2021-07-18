Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.