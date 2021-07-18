Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinde seyreden Cengiz T. idaresindeki 41 AAY 854 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halinde bekleyen Murat E'nin kullandığı 67 ACC 450 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cengiz T. ile yanındaki Yurdakul T, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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