Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

12.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:24

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen tır, Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Tırda yapılan aramaya katılan narkotik dedektör köpeği "Millov"un sürücü yatağı bölümünde tepki vermesi üzerine, valizin içinde 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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