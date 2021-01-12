Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen tır, Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Tırda yapılan aramaya katılan narkotik dedektör köpeği "Millov"un sürücü yatağı bölümünde tepki vermesi üzerine, valizin içinde 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı