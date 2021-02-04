Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

04.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:44
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yakıt deposu içerisinde pet şişelere konulmuş vaziyette 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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