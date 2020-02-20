Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde devrilen tır İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına yol açtı.

20.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:58
Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

'nun kesiminde devrilen tır yönünde ulaşımın aksamasına yol açtı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Birelli'nin (45) kullandığı 27 V 4201 plakalı tır, Kırkpınar mevkisinde devrildi.

Hafif yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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