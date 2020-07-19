Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
19.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:04
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Ankara yönünde seyreden Murat A. idaresindeki 06 BV 5873 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA