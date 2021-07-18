Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 06 BP 1603 plakalı otomobil, Akyazı-Hendek istikametinde, Ankara yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Araçta bulunan S.A, Z.A. ve K.A'nın yaralandığı kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan trafik, otomobilin olay yerinden götürülmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz