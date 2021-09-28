Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nafiz Güner idaresindeki 34 CNC 443 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrilerek yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki eşi Rabia Güner, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma, sağlık ve itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden güçlükle çıkarılan çift, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Güner çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle yolun iki şeridi yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı.