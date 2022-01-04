Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde işçi servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde işçi servisinin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze gişeler mevkisinde N.P. idaresindeki 34 LAP 797 plakalı işçi servisi, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.

Devrilen minibüste 8 işçi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen minibüste 8 işçi yaralandı

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