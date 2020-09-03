Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

03.09.2020 01:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 01:23

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde seyreden Uğur Mamalı idaresindeki 06 GB 3477 plakalı kamyon, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü Mamalı yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kamyonun ön camını kırarak kendi imkanıyla araçtan çıkan Mamalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönüne bir süre kontrollü sağlanan trafik, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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