Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki 27 ACK 740 plakalı kamyon, Bolu-Batı gişeleri mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.