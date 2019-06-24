Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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