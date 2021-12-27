Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden N.A. idaresindeki 27 AK 375 plakalı otomobil, Sapanca Yanık mevkisinde yabancı uyruklu A.A'nın kullandığı 43 DEG 033 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada bariyerlere çarparak durabilen araçlardaki 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kocaeli'deki hastanelere kaldırdı.
Otoyolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
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AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri