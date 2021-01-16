Anadolu Otoyolu'nda bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Anadolu Otoyolu'nda bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

16.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:40
Anadolu Otoyolu'nda bir aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Muallimköy Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarpıp olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek kazazedenin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekipleri kazaya karışan aracı bulabilmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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