Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü tır köprüden düştü: 2 yaralı - Drone - DÜZCE Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü tırın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü tırın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Ramazan Açar idaresindeki 50 DA 356 plakalı biber yüklü tır, Küçük Melen Köprüsü geçişinde refüjü aşarak iki köprü arasından yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Açar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler devrilen tırda bulunan yaralıları araçtan çıkarak Düzce'deki hastaneye kaldırdı.

Kara yolları ekipleri, devrilen tırın kaldırılması için başlatılan çalışma kapsamında etrafa saçılan biberleri topladı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı ekiplerce bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA