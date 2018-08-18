Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu (Drone) - Bolu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle otoyolun Dörtdivan ile Gerede gişeleri arasındaki 9 kilometrelik alan ile Gerede gişelerinden sonra Karabük istikametine yaklaşık 10 kilometrelik alanda araç kuyruğu oluştu.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yapıyor.

D-100 karayolunun Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede şehir merkezlerinde de trafik yavaş ilerliyor.

Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, otoyolun Bolu Dağı-Düzce kesiminde de İstanbul-Ankara yönünde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Otoyolun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2. ve 3. viyadükleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede küçük çaplı kazalar ve arızalanan araçların olduğu noktalarda, olası aksaklıkları önlemek için işaretleme çalışması yapıyor.