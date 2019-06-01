Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.
Kaynak: AA