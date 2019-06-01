Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

Kaynak: AA