Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

10.08.2019 09:20

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor. Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşmakta.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 Kara Yolu'nun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanmakta.

Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.

Kaynak: AA