Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yapıyor.

D-100 karayolunun Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede şehir merkezlerinde de trafik yavaş ilerliyor.

Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.