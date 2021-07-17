Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda akıcı yoğunluğa neden oluyor.