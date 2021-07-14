Kurban Bayramı için yola erken çıkan sürücüler, otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.