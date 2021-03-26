Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi ağır yaralandı.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi ağır yaralandı.

Halil İbrahim Denizhan idaresindeki 34 BK 4626 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışında, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Perihan Denizhan ve Sebahat Şahin, Düzce ve Bolu'dan gelen tünel itfaiye kaza kırım, sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan 3 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 şeritten sağlanan ulaşım, yaralıların alınması ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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