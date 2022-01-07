Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, arıza yapan cip ile bir otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, arıza yapan cip ile bir otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Şaban B. idaresindeki 27 AEH 390 plakalı otomobil, arızalandığı için yolun sol şeridinde bekleyen Nuri Ali Ş. kontrolündeki 06 GE 3202 plakalı cipe çarptı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır ile Mehmet Ö. yönetimindeki 50 ACF 310 plakalı tır ise çarpışmanın etkisiyle cipin yola düşen tekerleğine çarparak savruldu.

Mehmet Ö'nün kullandığı tırın dorsesinde bulunan sac ruloları da yola döküldü.

Araçlarda hasara yol açan kazada, otomobilde sıkışan Şaban B. yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şaban B, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesi ve yola dökülen sac rulolarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu

Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu

Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu

Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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