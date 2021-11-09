Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Hereke Mahallesi mevkisinde, M.Y. idaresindeki 06 YA 1757 plakalı tır ile H.Y. yönetimindeki 34 EFT 743 plakalı otobüs çarpıştı. Kazaya, bu araçların arkasından gelen 5 otomobil ve 2 tır daha karıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçtaki Y.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun bir süre ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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