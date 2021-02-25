Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika gündem haberi... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde Alikahya mevkisinde, hasarlı trafik kazası nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası otoyolun Ankara istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş