Anadolu Otoyolu'nda 3,3 milyon kaçak makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kamyonda, 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında otoyolun İzmit ilçesi geçişinde bir kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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