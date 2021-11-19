Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden 1 çekici ve 9 otomobil, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Melen Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde duran ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri