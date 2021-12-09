Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kırmızı et yüklü tır devrildi - Haberler
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Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kırmızı et yüklü tır devrildi

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kırmızı et yüklü tır devrildi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, kırmızı et yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, kırmızı et yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

T.K idaresindeki 16 AFM 25 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimine bağlı Küçük Melen mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Araç sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kırmızı et yüklü tır devrildi

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kırmızı et yüklü tır devrildi

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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