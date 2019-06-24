Anadolu Otoyolu çalışma nedeniyle 20 gün kapalı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası derz yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu çalışma nedeniyle 20 gün kapalı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası derz yenileme çalışması nedeniyle 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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