Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Haberler
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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde ulaşımda aksamalar yaşanıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına yol açıyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde ulaşımda aksamalar yaşanıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Yeniçağa, Tragger, Bolu, Güncel, Haber

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