DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğunda azalma yaşandı.

İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Düzce ve Bolu kesimleri, kısıtlama nedeniyle sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri, büyük tonajlı ve diğer araçlar tarafından kullanılıyor.

Güzergahtaki araç yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda azaldı.

Yoldaki sakinlik drone ile de görüntülendi.

Polis ekipleri, özellikle 1, 2 ve 3'üncü viyadükler, tünel geçişi, Bolu'da Yeniçağa ve Karabük ayrımlarında gizli buzlanma nedeniyle güzergahı kullanan araç sürücülerini aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş