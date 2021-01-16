DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor

16.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:43

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğunda azalma yaşandı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğunda azalma yaşandı.

İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Düzce ve Bolu kesimleri, kısıtlama nedeniyle sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri, büyük tonajlı ve diğer araçlar tarafından kullanılıyor.

Güzergahtaki araç yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda azaldı.

Yoldaki sakinlik drone ile de görüntülendi.

Polis ekipleri, özellikle 1, 2 ve 3'üncü viyadükler, tünel geçişi, Bolu'da Yeniçağa ve Karabük ayrımlarında gizli buzlanma nedeniyle güzergahı kullanan araç sürücülerini aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor
DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor
DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor
DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Şener Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜZCE/BOLU - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerini yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:43:18. #1.14#
title