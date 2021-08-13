Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Çayırova kesimi bağlantı yolunda, panelvan sürücüsünün yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu Çayırova kesimi bağlantı yolunda, panelvan sürücüsünün yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Şekerpınar mevkisinde, B.Ş. idaresindeki 34 NS 0666 plakalı panelvan, sol şeritte arıza yaptığı için park halindeki 05 AY 134 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan panelvan sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otoyol bağlantı yolunda trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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