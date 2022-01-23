Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı - Haberler
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Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Trafiğe kapatılan yol SAKARYA - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri

Trafiğe kapatılan yol SAKARYA - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Ankara, kar, Güncel, Haber

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