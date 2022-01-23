Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Trafiğe kapatılan yol SAKARYA - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri
Trafiğe kapatılan yol SAKARYA - Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri Ankara istikameti kar yağışı nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı