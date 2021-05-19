Anadolu OSB yüzlerce gence kitap hediye etti

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fabrikalarda çalışanların 10-20 yaş aralığındaki çocuklarına kitap hediye etti.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fabrikalarda çalışanların 10-20 yaş aralığındaki çocuklarına kitap hediye etti.

Anadolu OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB yönetimim "Kitap Hediye Ediyoruz Geleceğe Tohum Ekiyoruz" başlıklı çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgedeki fabrikalarda çalışanların 10-20 yaş aralığındaki çocuklarına kitap hediye eden OSB yönetimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk", Alev Coşkun'un "Samsun'dan Önce Bilinmeyen 6 Ay", Ataol Behramoğlu'nun "Çocuklar İçin 1919 Dersleri" eserlerini 530 gençle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, 19 Mayıs'ın tarihsel önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1915 tarihinde aralarında Yarbay Mustafa Kemal'in de komutasında olan 19. Tümen ile Çanakkale'de yapılan Büyük Süngü Taarruzu'nda 10 bin şehit verdik. Tarihi kayıtlara 'oluk oluk kanlar boşaldı' ifadeleriyle geçen olayda 2. Tümen'e konuşlandırılan ve İstanbul'dan Çanakkale direnişine destek için gelen öğrencilerimizi 2 saatte kaybettik. O yıl ülkemiz üniversitelerinin neredeyse tamamı mezun veremedi ve genç Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu entelektüel bilgi birikimi olan nesil kaybedildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk tam da bu nedenden dolayı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan kurtuluş ateşini yaktı."

Tuncay, genç neslin üreten bir Türkiye için çok işler başaracağına inandıklarını ifade ederek, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta yaktığı o ateşin hala geleceği aydınlattığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal