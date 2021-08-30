Anadolu OSB tarafından restore edilen Ulus Zafer Anıtı halka açıldı
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Anadolu OSB tarafından restore edilen Ulus Zafer Anıtı halka açıldı

Anadolu OSB tarafından restore edilen Ulus Zafer Anıtı halka açıldı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Tarihi Ankara Ulus Zafer Anıtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkalığı ile iş birliğiyle Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) tarafından restore edildi ve 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yılında halkın ziyaretine açıldı.

Tarihi Ankara Ulus Zafer Anıtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkalığı ile iş birliğiyle Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) tarafından restore edildi ve 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yılında halkın ziyaretine açıldı.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin simge anıtlarından olan Ulus Zafer Anıtı, 1927 yılında yapıldığı özgün haline dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Ulus Zafer Anıtı'nı restore ettirmekten gurur duyduklarını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'e teşekkür etti.

Anadolu OSB'nin bulunduğu yerin, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bölge olduğuna işaret eden Tuncay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim üretim yaptığımız yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı bölgede, 238 yıl sonra ilk kez işgalcilerin saldırıları geri püskürtülerek, bağımsızlığın yolu açıldı. Anadolu OSB olarak, Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da kaybettiğimiz şehitlerimize, kurtuluşun ve kuruluşun lideri Mustafa Kemal Atatürk ve kadrosuna duyduğumuz vefa ve minnetimizi hem tarihsel zenginliklerimize sahip çıkarak, hem de üreterek göstermeye çalışıyoruz."

"İlk kez ciddi bir restorasyon yapıldı"

Tuncay, Ankara Ulus Zafer Anıtı restorasyon işi için Ankara Büyükşehir Belediyesinden 14 Haziran'da yer teslimini aldıklarını belirterek, restorasyon için profesyonel bir ekip görevlendirdiklerini kaydetti.

Anıtta ilk kez ciddi bir restorasyon yapıldığına işaret eden Tuncay, "Dikkatle aslına uygun hale getirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda halkımızın seyrine sunduk. Bu hafta içinde de belediyeye yer teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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