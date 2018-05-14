Anadolu Osb Myo Yatırımcılara Tanıtıldı

Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi, düzenlenen etkinlikle bölge yatırımcılarına tanıtıldı.

Anadolu OSB'deki etkinliğe, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal'ın yanı sıra müteşebbis heyet üyeleri ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Hüseyin Kutsi Tuncay, 20 yıl önce kurdukları OSB'yi kamu kaynağı kullanmadan bugünlere getirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 310 hektarlık ana alanımızda boş parselimiz kalmadı. 64 firmamız üretimde olup, 50 işletmemizin de üstyapı inşaatları çeşitli aşamalarda devam etmektedir." dedi.

Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nin eylül ayında faaliyete geçeceğine işaret eden Tuncay, okulun Türkiye'nin iş garantili ilk meslek yüksekokulu olacağını söyledi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal da ülkelerin gelişmesinde eğitim, sağlık ve hukukun önemli olduğunu dile getirdi.

Üniversite olarak Türkiye'nin hemen her yerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Haberal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için üniversite sanayi iş birliği tartışmasız büyük önem taşıyor. Anadolu OSB ile iş birliklerimiz çerçevesinde Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kazan MYO öğrencileri burada eğitimlerinin bir kısmını aldılar. Bunların haricinde ise sağlık protokolüyle burada bir polikliniğimizi faaliyete geçirdik."