Anadolu Osb'de Temel Atma Töreni

Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezinin temeli törenle atıldı.

Anadolu OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, ilgili kanunda gerçekleştirilen düzenleme doğrultusunda, OSB içerisinde meslek yüksekokulunun açılması halinde devletin destek vereceğini hatırlattı.

Üniversiteler ve sanayinin imkanları buluşmadan kalkınmanın ve doğru üretim yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Tuncay, "Meslek yüksekokulunun gerçek anlamda uygulaması Bölgemizde olacak. Bizler iyi örnekler yaratmak zorundayız. Yaptığımız bu eser ülkemize mirastır." şeklinde konuştu.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da meslek yüksekokulunun en kısa sürede eğitime başlamasını amaçladıklarını belirterek, "Anadolu OSB, diğer OSB'lerden çok farklı özelliklere sahip. Bir farklılığı da meslek yüksekokulu ile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören öncesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit olanlar ve Mustafa Kemal Atatürk için anma etkinliği de düzenlendi.