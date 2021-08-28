Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmalar pandemi döneminde gerekli tedbirlerini alarak üretimlerine devam etti.

ANKARA'da, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmalar pandemi döneminde gerekli tedbirlerini alarak üretimlerine devam etti. Bölgede bu dönemde firma sayısı 85'ten 110'a, çalışan sayısı ise 3 bin 500'den 4 bine yükseldi.

Anadolu OSB, 1997'de küçük ölçekli işletmelerin, orta ve büyük ölçekli firma olabilmeleri ve daha iyi fiziki şartlarda üretim yapabilmeleri için bir grup iş insanı tarafından Sincan Malıköy'de kuruldu. Kuruluşunun ardından arsa tahsisleri, kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarını hızla sürdüren Anadolu OSB'de üretim 2012'de başladı. Bölgede makine, elektrik, cam, kağıt, plastik, gıda, demir, metal, çelik, inşaat, sağlık alanında pek çok firma, bölgede üretimini sürdürüyor. Firmalar, pandemi döneminde de önlemlerini alarak üretime devam etti. Bu dönemde firma sayısı 85'ten 110'a, çalışan sayısı ise 3 bin 500'den 4 bine yükseldi.

'YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR'

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen üretime devam ettiklerini belirterek, "Pandemi bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemize sebep oldu. Firmalar yönetimsel bazı değişiklikler yaptı. Büro hizmetlerini olabildiğince aza indirip, evde çalışmayı teşvik ederek firmalar kendi maliyetlerini daha da aza indirdi. Pandemi öncesi organize sanayi bölgemizde 3 bin 500 çalışanımız vardı. Şu an bölgede çalışan sayımız 4 bini buldu. Pandemiden önce 85 firma üretimdeydi, şu an ise 110 firmayla birlikte üretimdeyiz. Pandemiye rağmen üretimler aksamadı ve yatırımlar devam ediyor" dedi.

Tuncay, Anadolu OSB olarak sosyal sorumluluk projelerinin de içinde olduklarını belirterek, Ulus Meydanı'nda bulunan Zafer Anıtı'nın restorasyonunda da gönüllü olduklarını belirtti. Bakanlıklardan ve belediyelerden gerekli izinleri alarak 1927 yılında sergilenmeye başlayan anıtı restore etmek için kolları sıvadıklarını ifade eden Tuncay, "94 yıl sonra ilk defa restorasyonu yapılan eserde emeğimizin bulunması bize bir onur ve gurur veriyor. Restorasyon bitti, yarın iskeleler sökülerek ileriki günlerde görkemli bir törenle anıtı tekrardan sergiye açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı
Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı
Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı
Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Düm Tek Tek Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:50:05. #1.16#

title