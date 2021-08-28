Anadolu OSB'de pandemiye rağmen firma ve çalışan sayısı arttı

ANKARA'da, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmalar pandemi döneminde gerekli tedbirlerini alarak üretimlerine devam etti.

ANKARA'da, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan firmalar pandemi döneminde gerekli tedbirlerini alarak üretimlerine devam etti. Bölgede bu dönemde firma sayısı 85'ten 110'a, çalışan sayısı ise 3 bin 500'den 4 bine yükseldi.

Anadolu OSB, 1997'de küçük ölçekli işletmelerin, orta ve büyük ölçekli firma olabilmeleri ve daha iyi fiziki şartlarda üretim yapabilmeleri için bir grup iş insanı tarafından Sincan Malıköy'de kuruldu. Kuruluşunun ardından arsa tahsisleri, kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarını hızla sürdüren Anadolu OSB'de üretim 2012'de başladı. Bölgede makine, elektrik, cam, kağıt, plastik, gıda, demir, metal, çelik, inşaat, sağlık alanında pek çok firma, bölgede üretimini sürdürüyor. Firmalar, pandemi döneminde de önlemlerini alarak üretime devam etti. Bu dönemde firma sayısı 85'ten 110'a, çalışan sayısı ise 3 bin 500'den 4 bine yükseldi.

'YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR'

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen üretime devam ettiklerini belirterek, "Pandemi bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemize sebep oldu. Firmalar yönetimsel bazı değişiklikler yaptı. Büro hizmetlerini olabildiğince aza indirip, evde çalışmayı teşvik ederek firmalar kendi maliyetlerini daha da aza indirdi. Pandemi öncesi organize sanayi bölgemizde 3 bin 500 çalışanımız vardı. Şu an bölgede çalışan sayımız 4 bini buldu. Pandemiden önce 85 firma üretimdeydi, şu an ise 110 firmayla birlikte üretimdeyiz. Pandemiye rağmen üretimler aksamadı ve yatırımlar devam ediyor" dedi.

Tuncay, Anadolu OSB olarak sosyal sorumluluk projelerinin de içinde olduklarını belirterek, Ulus Meydanı'nda bulunan Zafer Anıtı'nın restorasyonunda da gönüllü olduklarını belirtti. Bakanlıklardan ve belediyelerden gerekli izinleri alarak 1927 yılında sergilenmeye başlayan anıtı restore etmek için kolları sıvadıklarını ifade eden Tuncay, "94 yıl sonra ilk defa restorasyonu yapılan eserde emeğimizin bulunması bize bir onur ve gurur veriyor. Restorasyon bitti, yarın iskeleler sökülerek ileriki günlerde görkemli bir törenle anıtı tekrardan sergiye açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı